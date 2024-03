Após revelar segredo, José Augusto deixa seu pai chocado em 'Renascer'

José Augusto conta para o pai que se separou. "Na verdade, foi um pouco esse o motivo pra eu ter demorado tanto pra dar as caras. É que... é que eu me separei, painho", fala.

Depois de ouvir reclamações de Zé Inocêncio, o primogênito revela o motivo do divórcio. "Eu peguei ela na cama com outro!", afirma.

O fazendeiro fica chocado com a revelação. "Aquela desgramada lhe botou um par de chifre depois de tudo que você sempre deu a ela?, questiona.

Depois de abrir o coração, José Augusto faz um pedido ao protagonista: "Eu abri mão do consultório e do apartamento... caso contrário teria que dividir tudo com ela. E vim pra cá pra ficá, painho... isso é, se o senhor me aceitar em sua casa".

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.