Quem vai sair do BBB 24 hoje? Parcial UOL mostra porcentagens de brothers

Nesta terça-feira (12), o BBB 24 se despede de mais um participante. Isabelle, Lucas Henrique e Yasmin Brunet disputam a preferência do público no paredão da semana.

O que diz a enquete

De acordo com a enquete UOL, atualizada às 12h05, a modelo será eliminada do programa com alto índice de rejeição. Yasmin já tem 81,12% dos votos para deixar a casa.

Lucas Henrique diminuiu ainda mais sua diferença em comparação com a participante. O capoeirista tem 13,98% dos votos na enquete.