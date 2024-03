Internautas comparam ex de Isabelle com Matteus do BBB 24: 'Igualzinho'

Na imagem, Isabelle está na Disney, na Flórida, abraçada ao então companheiro. "Um #tbt de saudade da princesa e seu príncipe" diz na legenda.

"Matteus igualzinho no rosto ao ex namorado da Isabelle... PASSADA", comentou uma internauta no X, antigo Twitter. "E o ex da Isabelle que parece com o Matteus", disse outra.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 12º Paredão? Isabelle Reprodução/Globo Lucas Henrique Reprodução/Globo Yasmin Brunet Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER