BBB 24: Isabelle, Lucas Buda e Yasmin Brunet estão no 12º Paredão

Como o Paredão foi formado

Poder do Anjo e Poder Curinga

Lucas Buda, vencedor da Prova do Anjo, imunizou Leidy Elin. No entanto, o brother não ganhou a imunidade, já que tirou como consequência da Prova do Líder um lugar direto no Paredão.

Admiro a luta, a personalidade, a força. Sempre lutou pela vida. Buda

O brother também arrematou o Poder Curinga da semana, chamado Poder Absurdo. Ele pôde salvar uma das sisters que estavam na mira da líder Beatriz, e escolheu Pitel.