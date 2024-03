'O Senhor dos Anéis' e mais: saiba quais são os maiores vencedores do Oscar

Melhor Atriz

Katharine Hepburn é um dos maiores nomes da história do Oscar. Com 12 indicações ao todo, ela venceu quatro vezes na categoria de Melhor Atriz.

Meryl Streep, por outro lado, é a recordista em indicações, com 21 no total. Contudo, ela venceu "apenas" três vezes: duas como Melhor Atriz, por "A Escolha de Sofia" (1982) e "A Dama de Ferro" (2011), e uma como Melhor Atriz Coadjuvante, por "Kramer vs. Kramer" (1979).

Melhor Direção

Entre os diretores, a lenda de Hollywood John Ford é o recordista de vitórias. Ele conquistou quatro estatuetas de Melhor Direção entre cinco indicações.

Ford levou o prêmio por "O Delator" (1936), "As Vinhas da Ira" (1941), "Como Era Verde o Meu Vale" (1942) e "Depois do Vendaval" (1953). Em seguida aparecem Frank Capra e William Wyler, com três estatuetas cada.