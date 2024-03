'Divertida Mente 2': trailer apresenta novas emoções e data de estreia

O início da adolescência de Riley é o grande mote de 'Divertida Mente 2', animação da Disney que chega aos cinemas no dia 14 de junho. No Brasil, o longa entra em cartaz nas telonas no dia 20 do mesmo mês.

O trailer oficial mostra como as emoções do primeiro filme lidam com a chegada de 'novos colegas de trabalho'. Inveja, tédio, ansiedade e vergonha são as novas emoções da personagem, que agora tem 13 anos.

O grande desafio da Alegria, Tristeza, Raiva, Medo e Nojinho é encontrar um equilíbrio com as novas emoções. Especialmente quando a Ansiedade, que será dublada por Maya Hawke, assume o controle das operações.