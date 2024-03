BBB 24: enquete UOL confirma previsão de participante e rejeição crescente

Isabelle, Lucas Henrique e Yasmin Brunet disputam a preferência do público no paredão desta semana do BBB 24. De acordo com a enquete UOL, a modelo será eliminada no programa de amanhã.

O que diz a enquete

A nova parcial, atualizada às 14h50, mostra Yasmin com um alto índice de rejeição. A modelo já alcançou 76,3% dos votos.

Em segundo lugar aparece Lucas Henrique, agora com 17,99%. Mais cedo, o brother comentou com Leidy Elin que os três participantes têm motivos para deixar o jogo.