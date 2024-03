Indicado ao Oscar de melhor filme, 'Os Rejeitados' é acusado de plágio

O diretor de "Os Rejeitados" teve acesso ao roteiro de "Frisco" em 2013 e 2019. Há mais de dez anos, Stephenson e seus agentes procuram um diretor para o filme, e nessas duas ocasiões Alexander Payne foi consultado para dirigi-lo — mas negou. O roteirista de "Os Rejeitados" é David Hemingson, mas em entrevista em novembro do ano passado Payne afirmou ter contribuído: "Eu me envolvi com o roteiro, apesar de não estar creditado".

Em outra entrevista, Alexander Payne disse que a história é inspirada em um filme de 1935. "Eu tive a ideia para o filme, que eu roubei de um filme francês de 1935 que eu vi num festival há uns 12 anos. Eu pensei 'essa é uma boa premissa para um filme'. Não a história, o desenvolvimento, mas a premissa. Então fiquei com isso por anos, pensando 'preciso ir num internato um dia pesquisar essa ideia, porque não sou desse mundo'. Aí, uns cinco anos atrás, recebi do nada um roteiro para uma série que se passava num internato. Foi quando liguei para o David Hemingson e disse: 'Você escreveu um ótimo piloto. Não quero dirigi-lo. Mas você consideraria escrever uma outra história para mim nesse mesmo universo?'", relembrou no podcast "The Rough Cut", também em novembro.

Stephenson denunciou o suposto plágio ao sindicato de roteiristas, mas não obteve apoio. "Eu trabalho como roteirista há 20 anos — no Reino Unido antes de vir para os Estados Unidos — e por isso sei que com frequência as pessoas têm ideias surpreendentemente parecidas, e que às vezes alguns elementos são 'emprestados'. Não é o que acontece aqui. Os dois roteiros são forensicamente idênticos e repletos de provas únicas", escreveu em outro e-mail divulgado pela Variety.

"Os Rejeitados" foi indicado a cinco Oscars, inclusive Melhor Roteiro Original. O longa também concorre a Melhor Filme, Melhor Ator (Paul Giamatti), Melhor Atriz Coadjuvante (Da'Vine Joy Randolph) e Melhor Montagem.