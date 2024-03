Monica Carvalho desabafa sobre transição de carreira: 'Subestimam e julgam'

A artista foi uma das roteiristas do filme "Licença para enlouquecer" e a ideia surgiu em 2020. "Não queria ficar parada. Abri minha produtora, a Yva Filmes, para produzir meus projetos. Adoro essa autonomia na minha arte".

Monica ainda desabafou sobre a transição de carreira no meio artístico. "Não foi fácil o processo. As pessoas subestimam e julgam, ainda mais sendo uma mulher bonita. Mas nunca dei bola, sempre acreditei e tinha a certeza que um dia iria acontecer".