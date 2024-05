'Gen V' decide não substituir Chance Perdomo, morto aos 27

O elenco deveria se encontrar para iniciar as produções da segunda temporada apenas um dia depois de seu acidente, em 30 de março, segundo o Deadline. Seria a primeira reunião de leitura do roteiro antes do início das gravações, programado para o dia 8 de abril em uma cidade do Canadá.

Com a morte de Chance, os trabalhos foram adiados indefinidamente, agora, a expectativa é que eles sejam retomados ainda esse mês. Não há data definida para a estreia da produção e a nota não deu detalhes sobre como a ausência de Andre será incluída na história.