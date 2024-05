RS: Miss Brasil que ficou desaparecida faz campanha para ajudar famílias

Natalya Anderle, 37, Miss Brasil 2008 que ficou quatro dias desaparecida em meio às chuvas no Rio Grande Sul, criou uma campanha online para ajudar as famílias do estado afetadas pela tragédia.

O que aconteceu

Após conseguir acesso à internet, Natalya criou uma vaquinha no site GoFundMe para dar suporte às famílias afetadas pelas chuvas. A modelo tinha como meta inicial US$ 10 mil (cerca de R$ 50 mil, na cotação atual). Até agora, ela já arrecadou US$ 11.600 (cerca de R$ 58 mil).

Natalya foi localizada no último sábado (4) na cidade de Roca Sales. "Ela está bem. Eles estão sem sinal, mas ela está bem, viva e em segurança", contou Julia Guerra, Miss Brasil Latina 2013, a Splash.