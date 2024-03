Dado Dolabella ainda não reencontrou Wanessa: 'Respeitando um pedido'

O artista ainda relembrou a acusação de agressão que voltou à tona durante o reality. "Surgiram muitos oportunistas levantando coisas, mentira do meu passado, que fui absolvido em 2016. Uma mentira contada 20 vezes se torna verdade".

"E usando isso para prejudicar ela na casa. Precisei me posicionar porque, me defendendo, estava defendendo ela no BBB. As pessoas estavam atacando ela por mim. E isso foi mal visto. Tem gente que acha que eu estava querendo aparecer. Quando eu estava defendendo a minha namorada que estava num jogo sendo atacada por minha causa"