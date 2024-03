Rodriguinho e Wanessa jogaram fora chance de se promover através do BBB 24

Wanessa Camargo, 41, foi desclassificada do BBB 24 (Globo) após uma agressão contra Davi Brito, 21, seu desafeto ao longo de todo o jogo. A saída compulsória dela aconteceu menos de uma semana após a eliminação de Rodriguinho, 46, outro nome polêmico do Camarote desta temporada.

O repórter Vítor Balciunas opinou, no programa Splash Vê TV, que ambos cantores erraram ao passar boa parte de seu tempo no reality reforçando que "não tinham necessidade" de estar ali. "Wanessa e Rodriguinho desperdiçaram uma chance enorme, com toda essa soberba, esse desdém. Estamos falando de um programa que é assistido por milhões de pessoas. Você pode não precisar do dinheiro, mas, se você entrou, foi por algum motivo."