Após a formação do 9º Paredão, saiba que horas começa o Sincerão do BBB

Os participantes se enfrentam mais uma vez no Sincerão do BBB 24 (Globo) após a formação do nono Paredão. Saiba que horas começa a dinâmica nesta segunda-feira (19).

O que aconteceu

O Sincerão começa às 22h25 (horário de Brasília). Conforme a emissora, o semanal se inicia no horário usual.