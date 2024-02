Agora com mulheres, Men at Work inicia no Rio turnê pelo seu maior mercado

Em 2010, "Down Under" teve o famoso trecho de flauta sentenciado como plágio, por ter sido extraído de "Kookaboora", uma canção infantil escrita na década 1930 por Marrion Sinclair. Desde então, 5% dos royalties da música são destinados à editora dessa histórica canção de ninar australiana.

Outro hit até hoje no mundo — e especialmente no Brasil — é "Who Can It Be Now?", escrita por Hay, com a marca registrada do saxofone de Greg Ham, o mesmo músico responsável pela flauta de "Down Under" (Ham foi encontrado morto em casa em abril de 2012, após sofrer uma parada cardíaca aos 58 anos).

Além delas, "Overkill", "It's A Mistake" e "Be Good Johnny" são alguns dos outros sucessos que não podem faltar na programação das rádios de pop e rock (e também das mais nostálgicas) do Brasil até hoje e que certamente estão no setlist dos shows por aqui.

O clima de férias na praia, a positividade e o mix de clichês (do bem) de reggae e da new wave ajudaram a traduzir o som do Men at Work para o público brasileiro. Uma somatória de fatores que fizeram da banda australiana a trilha perfeita para discos de novela, outra enorme catapulta para bandas nos anos 1980 e 1990, muito antes de as playlists nem sequer sonharem em existir.

Em 1985, "Everything I Need" entrou para a trilha internacional da novela "A Gata Comeu" e, em 1990, Colin Hay entrou com sua nova banda, a Colin Hay Band, na trilha sonora de "A Rainha da Sucata", uma das novelas de maior sucesso daquela década, com a música "Into My Life".