Buba fica em choque com pedido de José Inocêncio em 'Renascer'

Durante o papo, Zé Inocêncio comenta sobre a relação de José Bento (Marcello Melo Jr) e Kika (Juliane Araújo). "Falo o que penso. Essa história do José Bento com a Kika, por exemplo... isso já vem de longe, não sabe? Tô achando que esse mato não vai sair coelho", diz ele.

Depois disso, o protagonista pede um neto para Buba. "Tô achando que a única pessoa que vai poder me dar um neto nessa vida é você, Buba!", fala.

Ela fica paralisada com o pedido do fazendeiro. "Não encare isso como cobrança, porque não é. É só uma sensação que tive porque, de todas mulheres de meus filho que conheci até hoje, você foi a única com quem meu santo se bateu", completa José Inocêncio.

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.