Marcelle: Carrão escapa de tom teatral de Leonardo Vieira em 'Renascer'

Nova aposta da Globo para o horário nobre, o remake da novela "Renascer" (Globo) arrebatou os telespectadores em sua semana de estreia. O folhetim vem colecionando elogios de público e crítica e já se enuncia como o mais novo sucesso da faixa.

A colunista Marcelle Carvalho destacou, em seu programa Splash Vê TV, o ótimo desempenho de Humberto Carrão como protagonista da primeira fase. "Ele chega com um frescor de José Inocêncio, completamente diferente do que foi Leonardo Vieira [na versão original]. Humberto tem uma interpretação muito mais contida do que a do Leonardo, muito mais teatral, digamos. É o mesmo personagem com duas interpretações incríveis."

Para Marcelle, Humberto se saiu muito bem ao imprimir sua própria versão do personagem de Benedito Ruy Barbosa. "Quando ele crava o facão aos pés do jequitibá e faz o pacto com a árvore, faz de uma forma muito maior. Aí você vê força de uma interpretação contida, como foi a de Humberto Carrão. Ao cravar o facão ali, ele crava também no coração de todo mundo que está assistindo a 'Renascer'."