Mamma Bruschetta é internada em hospital pela segunda vez no mês

O assessor afirmou que a apresentadora foi para a UTI. Por volta das 20h, Thiago Nielsen atualizou sobre seu quadro de saúde: "Estamos na UTI e os médicos vão fazer mais alguns exames".

Segunda internação em janeiro

A colunista do Melhor da Tarde (Band) foi internada no hospital pela segunda vez neste mês. No início de janeiro, ela ficou internada por nove dias, tendo ficado um período da UTI (Unidade de Terapia Intensiva), recebeu alta no dia 18.

Após sair do hospital, a famosa tranquilizou os fãs. "Já recebi alta, estou saindo para a minha casa completamente sã e vou continuar meus tratamentos em casa. Estou ótima. Quero agradecer aos médicos e funcionários do Hospital São Luiz, que me trataram tão bem", declarou.