Mamma Bruschetta é internada em UTI após dores no peito

"Ela está bem, tranquila, lúcida e acordada. Tá tudo bem", informou a equipe de Mamma Bruschetta a Splash.

A internação da apresentadora foi divulgada pelo colunista Gabriel Perline, do IG, e confirmada por Splash. No fim de 2022, Mamma foi internada às pressas no Natal e precisou de duas cirurgias em virtude de uma hérnia umbilical estrangulada.

Splash entrou em contato com o Hospital São Luiz para colher mais informações de Mamma Bruschetta. "O Hospital São Luiz Itaim, da Rede D'Or, informa que a paciente "Mamma Bruschetta" deu entrada no pronto-socorro da unidade nesta sexta-feira (12), com quadro de tosse e falta de ar. Foram realizados exames complementares que identificaram quadros de pneumonia e arritmia cardíaca. A paciente foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para monitoramento e tratamento, com quadro estável, consciente e comunicativa", informou o hospital.

A Band também foi procurada pela reportagem, mas até o fechamento do texto não emitiu resposta. O espaço está aberto para manifestação.