Mamma Bruschetta comemora alta após nove dias no hospital: 'Estou sã'

Mamma Bruschetta, 74, deixou o Hospital São Luiz, em São Paulo, na tarde deste sábado (20), após passar nove dias internada.

O que aconteceu

A colunista do Melhor da Tarde (Band) foi internada no dia 12 de janeiro após sentir um desconforto na região do tórax.

Em um vídeo publicado nos stories do Instagram, Mama tranquilizou os fãs sobre seu estado de saúde e agradeceu a equipe médica. "Já recebi alta, tô saindo para a minha casa completamente sã e vou continuar meus tratamentos em casa. Estou ótima. Quero agradecer aos médicos e funcionários do Hospital São Luiz, que me trataram tão bem. Obrigada a todos, um beijo e até breve", afirmou a apresentadora.