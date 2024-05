Ex acusa Luciano Camargo de ignorar nascimento de neta, após expulsar filho

Cléo Loyola, mãe de Wesley Camargo, primogênito de Luciano Camargo, acusou o sertanejo de ignorar o nascimento da segunda neta, Maitê, por ser brigado com o filho.

O que aconteceu

Além de ignorar a neta recém-nascida , Luciano também faz pouco caso de Maria Luiza, 11, sua primeira neta, desde que expulsou Wesley de sua casa, segundo Cléo. "O Luciano não só ignorou como ignora, não só a nossa nova neta, mas a Maria Luiza. Já tem cinco anos que ele não fala com a neta. Ele ignora as duas netas e o próprio filho. Na época que meu filho foi morar com ele, o genitor dele o expulsou de lá. Muito triste, mas ninguém vai daqui sem colher o que planta".

Cléo disse que até Zezé di Camargo foi visitar a sobrinha, ao contrário do avô. "Se o Zezé foi lá e ele [Wesley] recebeu, não posso fazer nada. Essa família é a família dele e todos eles se merecem".