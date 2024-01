Menos sangue, novos personagens: as mudanças no início de 'Renascer' 2024

E acabou a participação da Maria Fernanda Cândido vivendo uma personagem que não existia em 1993. #Renascer pic.twitter.com/YXW2GUD4yw ? Sérgio Santos (@ZAMENZA) January 23, 2024

Outro personagem novo no remake é o Coronel Firmino (Enrique Diaz), que já apareceu no primeiro capítulo. Rival de José Inocêncio, fez fortuna atuando como intermediário da compra e venda do cacau na região, além de agiotagem.

Em 1993, o primeiro capítulo focou quase exclusivamente no encontro de amor entre José Inocêncio e Maria Santa. Agora, no remake, outros personagens também ganharam destaques. Dessa forma, a trama apresentou maior contextualização que na década de 1990, sobretudo, em relação à atividade dos coronéis Firmino e Belarmino (Antonio Calloni) com José Inocêncio no sul da Bahia.