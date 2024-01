Harry pede permissão a Meghan para falar com Middleton, diz especialista

Príncipe Harry, 39, deve pedir permissão a Meghan Markle, 42, para conversar com Kate Middleton, 42, conforme uma especialista real.

O que aconteceu

Uma comentarista real duvidou que Harry possa falar com a cunhada sem a permissão da esposa. "Eu pessoalmente não acredito que Harry falaria com Catherine em particular sem a bênção de Meghan", disse Kinsey Schofield ao podcast To Di For Daily.

Antes de Markle, o duque de Sussex era próximo de Middleton. A especialista apontou que a relação dos dois ficou mais tensa após ficar noivo da atriz de "Suits", quando ela se incomodou com Kate Middleton por um vestido de dama de honra.