Drogas, indicação ao Oscar: o que aconteceu com as 'Meninas Malvadas'?

Lizzy tem uma carreira com diversos filmes, como "Cloverfield - Monstro" (2008) e "A Ressaca" (2010). Entre as séries de TV se destaca por participação em "True Blood", "Freeks and Geeks" e "Smalville".

Ela é casada com o ator britânico Tom Riley.

Aaron Samuels (Jonathan Bennett)

Jonathan Bennett era Aaron Samuels em "Meninas Malvadas" (2004) Imagem: Reprodução e Reprodução/Instagram

Aaron Samuels, interpretado por Jonathan Bennett, é o galã de "Meninas Malvadas". Ele é o namorado de Regina George por quem Cady Heron se apaixona.

Depois de fazer o filme, o ator apareceu em filmes como "Doze é Demais 2" (2005) e "Ligeiramente Solteira" (2011). Ele também faz aparições em séries como "Veronica Mars" e "Smallville". Em 2019, voltou a interpretar Aaron Samuels no clipe da música "Thank U, Next", de Ariana Grande.