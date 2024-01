BBB 24: Giovanna confessa incômodo com sister: 'Quer ser sempre o centro'

"O ego desse tamanho", avaliou Giovanna, fazendo mímicas com as mãos. "Querendo ser sempre o centro das atenções […] É uma sequencia de coisas que me incomodam".

A sister ainda ressaltou o número de "vacilos" que Alane acumula no quadro de "Vacilômetro" da casa, que é um dos maiores, disse que a colocaria na Xepa se tivesse a oportunidade, e avaliou que Alane não tem senso de comunidade.

"Já vi ela me olhando esquisito também", acrescentou. "Mas me elogia e eu elogio ela. Só que ela não pode sentir que ninguém esta maior do que ela".

Luigi, então, comentou: "Mas você tem a beleza que um homem realmente gosta".