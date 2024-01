Vanessa Lopes revela apelido 'infantil' que ganhou do namorado antes do BBB

Em conversa com Nizam hoje (19), ela disse que o namorado a apelidou com o nome de um personagem de filme infantil:

Lá fora, dizem que eu pareço ele, a passarinha, com olho esbugalhado de desenho animado. [...] Disseram que eu pareço uma 'peixa'. Me chamam de Moana. O meu namorado me chama...Moana é como o meu namorado me chama e eu chamo ele de Mogli e Tarzan. […] Eu sei que isso pode parecer muito combinado, porque isso aqui é um conto, mas não é. Eu vivo no mundo da lua, que alívio.

O paulista brincou: "Vanessinha no mundo da Lua?", ao que a influenciadora concordou.

Na ocasião, os dois também compararam o brother Luigi ao personagem Randall Boggs, do filme "Monstros S.A.": "É o Luigi! É o que fica indo e pega a porta...", disse o paulista. "Randall", respondeu a sister. "É porque ele é expressivo, o sorriso dele".