BBB 24: Luigi e Lucas vencem Prova do Anjo e estão imunizados; veja disputa

Na prova, que envolvia velocidade, os brothers precisavam montar um quebra-cabeças. Uma pessoa da dupla corria para trazer as peças e a outra montava o quebra-cabeças enquanto estava içada, ao alto. Venceu a dupla que completou o puzzle no menor tempo.

As duplas jogavam sozinhas, sem público, e os demais pares aguardavam sua vez separadamente para não copiarem estratégias. Em ordem, jogaram:

Lucas e Luigi (que demoraram 118,446 segundos para montar o quebra-cabeças)

Bia e Alane (que demoraram 246,172 segundos, mas foram eliminadas por não montarem o puzzle corretamente)

Yasmin e Giovanna (que levaram cerca de 119 segundos e também foram eliminadas por não encaixarem a última peça corretamente)

Rodriguinho e Nizam (que se desentenderam durante a prova e fizeram o maior tempo: 362.516 segundos)

MC Bin Laden e Pitel (que também foram desclassificados na montagem)

Isabelle e Michel (que tiveram a prova interrompida ao excederem o tempo da dupla vencedora)

Vencedores, Lucas e Luigi estão imunes do Paredão que será formado hoje. Além disso, deverão entrar em consenso e imunizar outro participante.

