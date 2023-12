'Na hora que estou jogando, eu sou uma peste', dispara Márcia Fu

Ao lado do cavalo Colorado, Márcia Fu revelou que "é uma peste quando está jogando". Em A Fazenda 2023 (Record), a peoa admitiu que não tem amigos no jogo e que se importa apenas com ela.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Márcia: "Com vocês, eu não sou falsa, porque vocês são meus amigos e porque eu amo vocês."

Márcia: "Na hora que eu estou jogando, eu sou uma peste."

Márcia: "Eu quero jogar."

Márcia: "Quando a Adriane falou para mim: 'a sua palavra é concentração', eu entendi o que ela quis dizer."

Márcia: "Não importa quem tem dor ou não, quem não pode ter dor sou eu."

Márcia: "Eu sinto muito, não tenho amigo quando estou jogando, eu tenho adversários."

Márcia: "Mas você não [Colorado], você e todos os bichos daqui."

Márcia: "Posso não ganhar aqui, mas não tem problema."

Márcia: "Não me põe para jogar, não, que sou terrível. Pinto e bordo mesmo, mas meu coração é bom."

Márcia: "Você eu amo de verdade, ouviu, Colorado?"

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem você quer ver na final do reality? Enquete encerrada Total de 36286 votos 43,51% Jaquelline Grohalski imagem: Edu Moraes / Record 27,34% Márcia Fu imagem: Edu Moraes / Record 21,19% André Gonçalves imagem: Edu Moraes / Record 6,09% WL Guimarães imagem: Edu Moraes / Record 1,33% Tonzão Chagas imagem: Edu Moraes / Record 0,54% Lily Nobre imagem: Edu Moraes / Record Votar de novo Total de 36286 votos

A Fazenda 2023: Quem já saiu do reality show rural? Veja os eliminados