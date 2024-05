Madonna já concedeu entrevista a Luciano Huck em chão de banheiro

Madonna conversou com Huck do chão do banheiro de seu quarto de hotel.

Na entrevista, a cantora falou sobre o Rio de Janeiro.

"Eu amo o Rio. O que mais gosto na cidade é a combinação das coisas. O mar, as montanhas, os edifícios, o Cristo, as favelas... Um pouco de tudo no mesmo lugar. Isso você não encontra em nenhum outro lugar do mundo", disse a cantora à época.

O show

O show acontece no dia 4 de maio a partir das 21h45. O palco foi montado em frente ao hotel Copacabana Palace, como acontece no réveillon, em direção ao bairro do Leme. No total, serão 16 torres para equipamentos de iluminação, vídeo fi e áudio. TV Globo, Multishow e Globoplay transmitirão o evento.

Expectativa de público é de 1,5 milhão de pessoas, dizem prefeitura e governo. Será o maior show da carreira da cantora. O palco principal começa às 19h, com DJs — incluindo o Diplo. Show de Madonna começa às 21h45, com 2h de duração.