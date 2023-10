Filho de Hefner sobre morar na Mansão da Playboy: 'Não pertencia àquilo'

Marston Hefner, 33, revelou como era viver na mansão da Playboy. Em entrevista ao Mirror, do lado das ex-coelhinhas Holly Madison e Bridget Marquardt, o filho de Hugh Hefner detalhou a experiência e as "manias" do pai.

Não pertencimento: "A equipe foi muito cruel comigo em certo ponto. Eu era o filho que vivia do sucesso do pai, esse é meu palpite sobre a situação. Eles sentiam que eu não pertencia àquilo."

Importância dos jogos de xadrez: "Foi um momento em nossas vidas em que ele teve um foco muito especial em mim, e ele foi muito amoroso, solidário. Ele jogava xadrez comigo todas as terças-feiras, na noite dedicada à família."