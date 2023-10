A Fazenda 2023: Rachel Sheherazade ganha vídeo na Times Square

Rachel Sheherazade ganhou um vídeo na Times Square, em Nova York, após ser expulsa de A Fazenda 2023 (RecordTV).

Os fãs da ex-peoa a levaram para um telão em um dos lugares mais visitados e famosos do mundo. O vídeo diz: "Você é nossa número 1! Nós te amamos".

A jornalista repostou o vídeo em sua conta no X (antigo Twitter). "Rachel na Times Square", apenas dizia a legenda da postagem da loira.

Em seu Instagram, ela mostrou sua reação ao ver o "presente".

"É verdade isso? Gente! Na Times Square? Em Nova York? Eu?", reage Rachel, aos risos, vendo o vídeo.

No domingo (24), Rachel pediu uma nova chance de entrar no reality rural. O que aconteceria se eu e a Cariúcha voltassemos para A Fazenda 15? Olha que fogo no feno que seria! Vamos subir com a hashtag 'volta com a Rachel, Carelli'. Que tal? É só uma sugestão! Vocês peguem minha sugestão e manda ver aí!", pediu ela em uma live no Instagram.

RACHEL NA TIMES SQUARE https://t.co/aBRuhE2jSL -- Rachel Sheherazade ??? (@RachelSherazade) October 24, 2023