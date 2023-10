Selinho, perrengues e estratégias marcam dia pré-roça em A Fazenda 15

O dia que antecede a formação da quinta roça de A Fazenda 2023 (Record) transcorreu sem grandes acontecimentos na sede.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Os peões cumpriram o trato dos animais (com alguns perrengues) e deram sinais do que acontecerá na votação durante o programa ao vivo de hoje (24).

Confira:

Vaca faz cocô e peão brinca com imprevisto com bezerro: 'Foi batizado'

A vaca Mimosa fez cocô no corredor e incomodou Alicia X novamente. No entanto, um peão brincou com a situação e deu risada do animal.

Após a peoa reclamar do que havia acontecido, Cezar reparou em um detalhe e Henrique indicou que o bezerro Bernardo tinha sido batizado.

Alicia: "Ela está de brincadeira com a nossa cara, ela cagou no corredor."

Cezar: "Cagou na cabeça do Bernardo."

Henrique: "Ele foi batizado, igual o Simba, do Rei Leão."

No filme da Disney, o filhote de Leão é pintado na cabeça com tinta e apresentado aos outros animais. No reality, o bezerro estava sujo de cocô da vaca na cabeça e o peão não deixou a brincadeira passar batida.

Lucas diz que passou perrengue com o lixo: 'Caiu todo na minha mão'

A Fazenda 2023: Lucas explica motivo para estar irritado Imagem: Reprodução/PlayPlus

Cozinhando, Lucas se estressou com sua tarefa de retirar o lixo. Jaquelline e Kally perceberam que o aliado estava estressado.

Jaquelline: "Está estressado, Lucas?"

Lucas: "Estou. O lixo orgânico caiu todo na minha mão, vazou tudo por lá."

Kally: "Faço tudo por você [rindo], eita, agressão."

Jaquelline: "Nossa, ele está mesmo em fúria."

Jaquelline: "Você ficar bravo vão ser duas coisas: ficar e 'desficar'.

Selinho

A Fazenda 2023: Jaquelline e Lucas se beijam após DR Imagem: Reprodução/PlayPlus

Após terminarem o relacionamento, Jaquelline e Lucas deram um selinho.

A dupla se sentou para acompanhar o show que Kally faria. A cantora ainda brincou sobre a situação e arrancou risadas dos amigos.

André: "72 países vendo isso tudo."

Kally: "Ai, meu Deus, que delícia, um casal aqui no meu show. Vou cantar uma música para vocês. Vou cantar uma música especialmente para esse casal que está formando hoje no meu show."

Peões traçam estratégia e detonam André: 'Não é prioridade de ninguém'

Radamés e Henrique pensaram sobre a formação da quinta roça e traçaram suas estratégias. Os dois ainda criticaram a postura de André no jogo.

Radamés: "Acho que eles vão conseguir ter a maioria dos votos. Deve ser Kally, Kally puxa Simioni, ela falou."

Henrique: "Acho que qualquer uma dessas opções puxaria Simioni."

Radamés: "Simioni ou Lily."

Henrique: "Acho que Lily não, porque a Simioni que é a cabeça."

Radamés: "Shay estava me falando que o Pôr do Sol queria se juntar ao Paiol para votar junto."

Henrique: "Agora estão querendo, a água bateu na bunda. A hipocrisia, né?"

Radamés: "Não fala que é jogo sujo, fala: 'não quero jogar dessa forma agora, daqui a pouco, se eu quiser jogar, e jogo'. Shay disse que ia votar no André e vai falar assim: 'voto no André porque há 3 noites mandaram um mensageiro querendo se juntar à gente, para a gente votar em uma pessoa'."

Henrique: "Aí ele vai falar assim: 'não estava sabendo'".

Radamés: "Assume seu B.O., você tem que saber do seu grupo. Só que acho que ele não vai no André, não."

Henrique: "Mas o André não é uma má opção."

Radamés: "Não, não é, mas André pode ir pelo Resta Um, sabia? Porque vai puxar Simioni, Simioni vai começar pelo grupão, passa pela gente, vai para o Pôr do Sol."

Henrique: "E André não é prioridade de ninguém."

Peões se queixam de sujeira de Alicia: 'São sempre as mesmas pessoas'

A sujeira de Alicia X foi motivo de irritação. Jenny, Simioni e Sander reclamaram da peoa levar comida para o quarto e atrair animais por isso.

Sander: "Alicia todo dia deixa coisa de comida aqui."

Jenny: "Já falei para não deixar aqui no quarto por conta dos bichos."

Simioni reclama de estratégia de Jenny: 'Deu mole, ele não joga com nós'

A Fazenda 2023: Simioni reclama com Jenny Miranda de estratégia da Fazendeira Imagem: Reprodução/PlayPlus

Após Jenny Miranda conversar com Radamés para saber qual será o seu voto para a quinta roça e contar a 'estratégia' delas de deixar Nadja ter a maioria dos votos da casa, Simioni reclamou com a aliada.

Simioni. "Por que você sentiu vontade de conversar com ele? Você cagou no pau. Sabe por quê? A jogada dele é pra salvar o Henrique".

Jenny tentou argumentar que Nadja não puxaria Henrique da baia, mas Simioni continuou reclamando.

Simioni: "Você já entregou..."

Jenny: "Não, eu disse que tinha três opções pra mandar direto, que eu tive embate direto e ele sabia, todo mundo sabe...