Sheherazade revela planos para após A Fazenda e peões que não quer contato

Rachel Sheherazade, em entrevista ao R7, após sua expulsão de A Fazenda 2023 (Record):

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Planos após reality. "Estou com muita saudade de televisão. Sou uma pessoa de TV. Tive um contato diário. A TV é minha casa, meu palco, onde meu coração bate mais forte. Adoro falar com vocês pela televisão. Quero, novamente, ter esse contato com o público. A Fazenda me proporcionou esse reencontro com o grande público da TV. Queria voltar".

Contato com colegas de confinamento. Nem olhar para ela! [Jenny]. Tenho certeza que um dos meus quatro amigos do pôr do sol vai estar na final e quero estar lá para abraçar o vencedor. Não quero nem olhar na cara dela. [Não quer ver] Todo mundo fora do nosso grupo, o pôr do sol. Não quero conversa nem amizade com ninguém, exceto o Cezar Black, além do meu grupo".

O que aprendeu no confinamento. "Tantas lições. A gente acha que tem uma grande vivência, mas nada como essa experiência dentro do reality show para perceber coisas que vai levar para a vida. Uma das maiores lições foi a força e o poder da amizade. Da amizade verdadeira. De como as amizades, como esse tipo de amor é capaz de nos blindar de toda a toxidade do mundo, das más línguas, das sabotagens, e proteger a nossa saúde mental. Porque estamos num ambiente de muita disputa. Muitas pessoas estão dispostas a qualquer coisa pelo prêmio, passar por cima do coleguinha, puxar o tapete, tentar agredir. Tudo isso é possível dentro do jogo para conseguir R$1,5 milhão".

"Porém, quando você consegue formar aqui sua pequena bolha, micro bolha, com seus amigos, pessoas confiáveis, em quem você pode se apoiar, pessoas que enxugam as suas lágrimas nos momentos mais difíceis, pessoas que te levantam quando você quer desistir, seguram a tua mão para você não bater o sino. Isso é a maior lição, a maior riqueza que a gente quer levar para a vida. São as verdadeiras e grandes amizades. Isso eu fiz lá dentro", completou.

Participaria de outro reality? "Voltar para a Fazenda 15 eu voltaria, já falei para o Carelli. Voltaria para uma possível repescagem. Não é a dinâmica do programa, mas se houvesse, por acaso, adoraria voltar. Mas fazer outro reality, não. Acho que essa é uma experiência única, eu já tenho 50 anos (sei que não parece...rs). Passar por tudo de novo é um carrossel de emoções, é muito forte, você tem que estar muito bem psicologicamente e, graças a Deus, eu estou. Acho que foi uma experiência única, não dá para repetir".

Se arrepende de algo? "Está muito bom e me orgulho muito da minha participação na Fazenda, tudo o que eu vivi foi de uma forma intensa, sabendo que poderia ser o último dia, o último café da manhã, a última tarde na casinha da árvore. Então, vivi tudo muito intensamente. Não me arrependo de nada do que vivi na Fazenda 15".

Repercussão. "Fiquei completamente abismada! Eu não tinha ideia de como seria bem recebida aqui fora. Na minha cabeça, eu era uma de 22 pessoas, ou estrelas. Porque o elenco era composto de cantores, atores, influencers, pessoas com milhões de seguires, conhecidas do Brasil inteiro. O que eu tenho para apresentar? Não sei cantar, sapatear, não tenho corpão, não vou exibir meu corpo na piscina. Não sei fazer nada. Sei ser eu mesma. Fui a Rachel que sou, que as pessoas da minha intimidade conhecem. Não foi surpresa para ninguém da minha intimidade. Foi surpresa para o público ver uma jornalista sempre sisuda, séria na bancada, conhecer esse outro lado da Rachel, que agradou. Para mim foi uma grande surpresa receber esse abraço coletivo, me senti amada, acolhida pelo público. Não tem sensação melhor. Não tem prêmio que pague esse amor do público que estou recebendo".