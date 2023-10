Rachel Sheherazade diz que salário de R$ 200 mil no SBT não era milionário

Rachel Sheherazade disse que o salário "em torno" de R$ 200 mil que recebia na época em que trabalhava no SBT foi insuficiente para comprar uma casa própria, e afirmou não se tratar de uma quantia milionária.

A jornalista abordou o assunto em entrevista ao Link Podcast. A ex-peoa destacou que, embora o salário seja vultoso, na prática ela não recebia esse valor devido os descontos com retenção de impostos.

"Tem vários descontos, impostos a pagar de pessoa jurídica... Na verdade, apesar do salário eu não consegui ainda realizar [o sonho da casa própria]... O salário não era milionário. Esse era o salário que aparecia para o público, mas não era o salário que realmente caia na conta. O salário que eu recebia era mais para o meu sustento, consegui juntar alguma coisa, que foi para a educação dos meus filhos. Nada mais que isso, talvez, no futuro, eu achava que pudesse juntar para financiar alguma coisa, mas deu para garantir a educação dos meus filhos, que para mim era mais importante que a minha casa", declarou.

Sheherazade também ressaltou que vem de uma família humilde, "com seus sofrimentos". "Não venho de uma família abastada, as pessoas costumam me chamar de patricinha, mas não [sou]. Primeira casa própria da minha mãe foi agora, quando ela se aposentou. Não posso dizer que venho de uma família abastada, pelo contrário, [minha família] é esforçada".

Rachel Sheherazade foi âncora do principal telejornal do SBT por 10 anos, mas deixou a emissora em 2020, quando foi demitida. Recentemente, ela disse durante participante em "A Fazenda 15" (RecordTV) que já levou advertência na emissora por suas opiniões, e o SBT informou que planeja processar a apresentadora.