Fazenda: Rachel Sheherazade recebe flores e carta de desculpas de Cariúcha

Durante sua participação no Link Podcast (Youtube) hoje (23), Rachel Sheherazade recebeu flores e um pedido de desculpas de Cariúcha, com quem teve muitos embates em A Fazenda 2023 (Record).

O apresentador, Felipeh Campos, entregou a carta e as flores à jornalista: "Eu acredito muito na remissão das pessoas. Ela mandou essas flores pra você, junto com a carta".

Rachel agradeceu às flores e leu a carta da cantora:

O que dizia carta de Cariúcha. "O pedido de desculpas não nos garante reestabelecer o relacionamento com quem magoamos e humilhamos, entretanto nos liberta da dor e da culpa e da injustiça. Sei que errei com você e minhas palavras e ações te magoaram profundamente. Normal que você esteja com raiva e quero pedir desculpas do fundo do meu coração. Você é uma pessoa muito especial para mim e não merecia ser tratada daquela forma. Prometo me esforçar para ser uma pessoa melhor. Me perdoa?"

Na sequência, Rachel a agradeceu. "Cariúcha, obrigado pelas flores. Não guardo nenhuma mágoa sua no meu coração. Desejo pra você muito sucesso. Você é uma menina talentosa, inteligente. Se não fosse por isso, não estaria na Fazenda, mas que foi muito levada pelas ações da Simioni, pelo comportamento destemperado".

"Mas vamos esperar pelo melhor, tanto na minha vida quanto na sua. Desejo o melhor de tudo e que as portas se abram pra você, um beijo no seu coração", finalizou a jornalista.