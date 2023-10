No ao vivo, Galisteu esclarece que Black não agrediu Jenny em A Fazenda 15

Na edição ao vivo desta terça-feira (17) de A Fazenda 2023 (Record), durante a formação da quarta roça, Adriane Galisteu deixou claro para os peões que Cezar Black não agrediu Jenny Miranda na última festa.

O que disse Galisteu? "Tudo o que vocês fazem no confinamento é observado atentamente pela produção do programa. E no caso específico envolvendo a Jenny e o Cezar Black, a direção do programa avaliou e não houve nenhuma atitude que fosse passível de expulsão ou eliminação."

O que aconteceu?

Na última festa de A Fazenda 15, Black separou uma discussão entre Jenny e Kally.

Na ocasião, Jenny acusou o ex-BBB de agredi-la e machucar o seu braço. A influenciadora foi ao closet e reclamou para a produção.

Desde então, Black manteve o posicionamento de que não machucou Jenny. "Ela quer me expulsar do programa à toa, porque não tem condições de discutir e dialogar", disse o peão.

Jenny chegou a pedir desculpas para Black. Ele, no entanto, afirmou que não acreditou em suas palavras: "Foi a maior cena, ridícula. [...] Ficou dias falando mal de mim, me chamando de 'opressor de mulheres'".

