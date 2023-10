Cezar exige respeito após acusação de Jenny: 'Nunca agredi mulher nenhuma'

Cezar Black se pronunciou contra Jenny em A Fazenda 2023 (Record). Na dinâmica da discórdia, o peão questionou a mãe de Bia Miranda sobre a acusação de agressão no reality.

Manipulação: "Achei uma atitude extremamente maldosa. Jenny, você está manipulando várias pessoas com essa história de que eu te agredi. Eu não agredi você, não agredi ninguém e nunca agredi mulher nenhuma. Nunca desrespeitei nenhuma mulher aqui dentro."

Crime e exigência de respeito: "Agressão à mulher é uma coisa séria. Feminicídio é crime, e eu não sou criminoso. Como defenderam dois brancos aqui, eu por ser preto, não me coloco na situação do preto sempre ser alvo, sempre acusado, e não tem ninguém aqui para falar o contrário. Exijo o mesmo respeito!"

Splash entrou em contato com a assessoria de Black e aguarda. A matéria será atualizada assim que houver um retorno.

Black colocou manipuladora na Jenny e marionete na Lily.



Black questiona para a casa quantas vezes eles escutaram da boca da própria Jenny que houve agressão da parte dele na festa, Black mais uma vez conta o que houve. E também fala que se tivesse acontecido uma agressão da? pic.twitter.com/RnBEFPR4pd -- Cezar Black ?? (@cezarblackk) October 16, 2023

O que aconteceu?

Jenny Miranda e Kally se desentenderam após um absorvente ser jogado no vaso sanitário.

Vendo a situação, Cezar se intrometeu e separou as duas peoas, a fim de contê-las evitar uma agressão.

Após o movimento de Black, Jenny acusou o peão de machucar seu braço.

Ao closet, a peoa chamou a produção e disse que estava machucada depois de Cezar separá-la na briga. Em papo com outros participantes, afirmou que estava com o braço vermelho e que ele a puxou. "Eles vão tomar uma decisão. Se ele realmente me machucou, quero que saia da casa", disparou.

