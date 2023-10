Jenny acusa Márcia Fu de lhe desmerecer em A Fazenda: 'Eu já comi lixo'

Após tretar com Simioni no início da noite em A Fazenda 2023 (Record), Márcia Fu se envolveu em outro embate, com Jenny Miranda.

Jenny chamou a peoa de mentirosa e as duas entraram em um debate sobre uma não conhecer a outra.

Márcia Fu: "Não posso falar nada do passado dela, porque não conheço..."

Jenny: "Não conhece mesmo. Já te vi? Não te conheço".

Márcia Fu: "Perdeu uma grande oportunidade de me ver te devendo lá na frente".

Jenny: "Você não sabe o que eu passei na minha vida, pra desmerecer a minha história. Você não sabe o que eu passei pra estar aqui. As humilhações. Não é porque a senhora tem 54, 56 anos e foi jogadora olímpica que sua historia é melhor que a minha. Sofri, apanhei, sofri violência domestica, dormi na rua, comi lixo. Já trabalhei de frentista, nunca dependi de ninguém. Não desmereça a minha história".

Na sequência, Jenny prometeu a Márcia que não falaria mais com ela até o final do programa.

Jenny: "Não falo com você até o fim do programa".

Márcia Fu: "Você promete?"

"Eu juro, de pé juntos", disse Jenny, se ajoelhando.

"Muito obrigado", completou a ex-jogadora.