Nadja acusa Alicia X de fazer 'terror psicológico' em A Fazenda 2023

Além de Márcia Fu e Simioni, outras peoas de A Fazenda 2023 (Record) também tretaram após a gravação do Hora do Faro do próximo domingo (08): Nadja e Alicia X.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Nadja acusou a tiktoker. "Está tudo gravado, você fez um terror psicológico em mim".

Alicia se assustou e a questionou.

Nadja: "Você ficou me acompanhando com o dedo na minha cara".

Alicia: "Você quer conversar? Vamos lá".

Nadja a retrucou. "Não quero conversar com você não, olha o dedinho, você sabia que isso é um terrorzinho psicólogico? Você saiu me acompanhando com um dedo na minha cara, você e 3 homens".

Quando as duas começaram a se exaltar, Cezar Black se aproximou e tentou tirar Alicia de perto de Nadja.

Black: "Não dá palco pra quem não tem nada a oferecer. Ela quer aparecer hoje na TV".