Jaquelline diz que Black a chamou para 'jogo pronto' antes de A Fazenda 15

Após o ao vivo de A Fazenda 2023 (Record) — e de ser a mais votada pela casa para a segunda roça —, Jaquelline se revoltou com as justificativas de alguns peões que a têm como alvo. De volta à sede, a ex-BBB acusou Cezar Black de tentar combinar jogo antes do confinamento.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que disse Jaquelline? "Ah, inclusive numa festa que eu fui, o Black também me chamou para fazer jogo pronto. [Ele disse:] 'Ah, você vai para A Fazenda? Depois a gente conversa'. Devia ser sobre esse jogo."

Após a declaração da peoa, o PlayPlus — serviço de streaming da Record — cortou o seu áudio. Black, por sua vez, não comentou a acusação.

Alvo da formação de roça. Jaquelline recebeu 12 votos para a berlinda. Por ser a mais votada da casa, ela puxou Laranjinha da baia.

Chance de virar Fazendeira. Na noite de quarta-feira (4), Jaquelline fará a Prova do Fazendeiro ao lado de Laranjinha e Sander — os dois perdedores da dinâmica se juntam a Tonzão na segunda roça.

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem deve se livrar da roça e virar o novo fazendeiro? Resultado parcial Total de 288 votos 58,68% Jaquelline imagem: Edu Moraes / Record 9,38% Laranjinha imagem: Edu Moraes / Record 31,94% Sander Mecca imagem: Edu Moraes / Record Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 288 votos

A Fazenda 2023: Quem é o fazendeiro da semana? Veja quem já usou o chapéu