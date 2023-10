A Fazenda 2023: Jaquelline, Laranjinha, Sander e Tonzão estão na 2ª roça

Mais uma roça começando a ser formada em A Fazenda 2023 (Record). A segunda da edição. Nela, Tonzão Chagas, Jaquelline, Laranjinha e Sander estão com o pé na berlinda. Porém, a sorte ainda pode mudar com o resultado da Prova do Fazendeiro na quarta-feira (4).

Tonzão é o único peão garantido para enfrentar a votação popular, já que não vai poder fazer a prova.

Nesta terça (3), somente André Gonçalves, o Fazendeiro, desceu para o deck de votação imune.

Indicação do fazendeiro

André Gonçalves usou seu poder e indicou Tonzão Chagas para a segunda roça: "Querido parceiro de batalhas", começou ele. Em seu discurso, André ainda enalteceu a postura do peão no jogo.

É um jogador leal, faz parte de um grupo muito forte. Há movimentos acontecendo dentro da Fazenda e eu acho importante colocar um integrante desse grupo lá naquela cadeira. André Gonçalves

A Fazenda 2023: André Gonçalves na formação da 2ª roça Imagem: Reprodução/PlayPlus

"Já esperava". Ao receber a indicação, Tonzão disse já esperar sentar no primeiro banquinho: "Estamos fazendo um jogo limpo e justo, sem trepidar e sem ir pra lá e pra cá. Sempre deixei claro que ele foi meu adversário direto e já esperava, porque a gente teve uma conversa reta e direta".

Quem votou em quem

Alicia X votou em Nadja Pessoa.

Rachel votou em Cariúcha.

Radamés votou em Jaquelline.

Kally votou em Sander.

Cezar votou em Jaquelline.

WL Guimarães votou em Lucas Souza.

Sander votou em Jaquelline.

Lilly votou em Jaquelline.

Lucas Souza votou em Cariúcha.

Shay votou em Jaquelline.

Nadja Pessoa votou em Cezar.

Yuri votou em Jaquelline.

Henrique votou em Jaquelline.

Tonzão votou em Shay.

Kamilla Simioni votou em Jaquelline.

Jaquelline votou em Cezar.

Laranjinha votou em Jaquelline.

Cariúcha votou em Jaquelline.

Marcia Fu votou em Jaquelline.

Jenny votou em Jaquelline.

Poder da chama + Baia

Nadja, com o poder branco, precisou anular dois votos recebidos na votação. A peoa tirou dois votos recebidos por Jaquelline que, ao total depois da atualização, acumulou 10 votos, não mais 12.

Por ser a mais votada da casa, Jaquelline puxou Laranjinha da baia. Além dele, ela tinha como opção: Rachel, WL e Alicia.

A Fazenda 2023: Baia na formação da segunda roça Imagem: Reprodução/PlayPlus

Resta um + Veto

Laranjinha, por vir da baia, começou o resta um. Nele, Sander sobrou e ocupou o quarto banquinho da roça. Rachel, que recebeu o poder laranja de Nadja, vetou Tonzão Chagas de fazer a prova.