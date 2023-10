Sophia sobre relação com Sérgio Malheiros: 'Primeiro papo, depois sexo'

Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros estão juntos desde 2014 após se conhecerem nas gravações da novela "Alto Astral" (Globo). Durante participação do Otalab, programa do Canal UOL comandado por Otaviano Costa, ela deu detalhes da relação com o ator e como se conheceram.

O que me chamou atenção dele no começo que ele tem muita autoestima. Sérgio chegou dono de si e isso me deu um negócio. Ele era dois anos mais novo que eu, um garoto, 21 anos. Eu também era uma garota, 23 anos, mas isso me chamou atenção em Sérgio. A autoconfiança dele. Sophia Abrahão

A atriz ainda ressaltou que não foi só isso. "Depois vieram todas as outras qualidades. Eu acho Sérgio extremamente inteligente. Eu gosto muito de conversar com ele. Acho que foi isso que foi nos guiando no começo. Tivemos uma identificação assim. Um encontro legal. Primeiro de papo, depois do sexo."