Igor Rickli e Aline foram esnobados em casa de swing: 'Ninguém chegou'

Agora faz mais ou menos um ano que a gente começou a falar afundo sobre a nossa forma de viver e lidar com as coisas. As coisas já vêm assentando bem mais. Quando soltamos essa bomba foi muito barulho, mas agora a gente sente que tá tudo ficando mais assentado porque eles vão lendo como a gente convive e compartilha a vida"..

Ele ainda ressalta a importância de falar abertamente sobre o assunto. "Eu fico feliz. Eu gosto muito de poder compartilhar uma história da gente, falar a verdade, ser sincero, trazer honestidade. Acho que são coisas importantes para o futuro. É um processo de autoconhecimento, de cura".

Igor contou que no começo as críticas foram agressivas. "Agora nesse momento tá um pouco mais calmo, mas foi muito agressivo no início. A gente recebeu muita porrada porque as pessoas não têm entendimento e a gente tá mandando um belo de um fod*** também pra quem não tem entendimento".

Projeto em família: 'Foi um golpe'

Aline, Igor e o filho, Antonio, estão no elenco de dublagem do filme Patrulha Canina: Um Filme Superpoderoso, da Paramount Pictures. A atriz retorna ao papel de Liberty, enquanto o marido cederá a voz para Hank e o filho para o personagem Tot.