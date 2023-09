Aline ficou enlouquecida ao conhecer marido: 'Preciso dar pra esse homem'

Aline Wirley ganhou fama ao participar do grupo musical Rouge, nos anos 2000, e marcou uma geração. Ao ser questionada sobre produções sobre a girl group, ela disse que pensam bastante sobre, mas é difícil.

"A gente pensa muitas coisas. Documentário, filme, de tudo, mas é que nós cinco juntas é um babado. É uma loucura. Como pessoas físicas, íamos chegar aqui, tomar um drink, conversar, mas virou o rouge, meu Deus".

Ela também ressaltou a importância do Rouge em sua carreira. "Eu me emociono muito com a história do Rouge porque eu falo, sei que sou repetitiva, que não estaria hoje aqui fazendo aquilo que eu amo e vivendo daquilo que eu amo se o Rouge não tivesse acontecido na minha vida há 21 anos. E eu era uma garota que vem do interior, empregada doméstica e minha vid mudou muito. Eu tenho muito orgulho e honra de ter feito parte".