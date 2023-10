Roque, assistente de palco do SBT, é internado após desmaio

Janilda Nogueira, mulher de Roque, publicou uma foto do assistente de palco no hospital. "Maria passa na frente, proteja o Roque e faça com que os exames dele estejam normais. E pare de nos assustar", escreveu ela na legenda.

Em 2017, Roque passou por cirurgia para implantar uma válvula na cabeça após ser diagnosticado com hidrocefalia. Em fevereiro deste ano, ele passou por uma nova cirurgia após ter uma infecção no braço. Na ocasião, ele havia caído na rampa do condomínio onde mora e se machucado.

Splash entrou em contato com a assessoria de imprensa do Hospital São Luiz Itaim para obter mais informações do estado de saúde de Roque. Janilda Nogueira, mulher de Roque, também foi procurada. Assim que houver retorno, a nota será atualizada.