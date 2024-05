Após chegar na Bahia, Kika é assediada por José Bento em 'Renascer'

Nos próximos capítulos da novela das 9 "Renascer" (Globo), Kika (Juliane Araújo) vai ate a Bahia atrás de Eliana (Sophie Charlotte), mas será assediada por José Bento (Marcello Melo Jr).

O que vai acontecer

Decidida a morar junto com Eriberto (Pedro Neschling), Kika viaja para conversar com Eliana. Ao chegar na Bahia, ela é recebida por Sandra (Giullia Buscacio) e ficará hospedada no antigo bordel de Jacutinga (Juliana Paes).