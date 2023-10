Plano Geral: A solidão do homem gay no cinema de Pedro Almodóvar

Na entrevista com Almodóvar (que é exibida na sessão do cinema logo após o filme), ele faz esta provocação sobre o que é mais estranho: é a gente bancar nosso desejo ou reprimi-lo? E parece que os dois personagens, Silva e Jake, polarizam esta história. O Pedro (Silva) banca este desejo enquanto o Jake (Hawke) é um pouco mais resistente", analisa o psicanalista.

"Fico pensando em subjetividades dissidentes ou LGBT por este ângulo, porque são estranhas formas de vida. A gente gera bastante estranhamento. Eu sempre falo do lugar de um homem cisgênero, gay, branco. Mas nestes dois episódios a gente fala muito sobre como existe um paradoxo no orgulho, em toda a discussão sobre o orgulho que a gente vem levantando nos últimos anos", diz.

Muita gente lutou muito para a gente se orgulhar, mas, ao mesmo tempo, tem uma série de afetos que são mais negativos, ou mais densos, mais difíceis, que parecem ficar para baixo dessa superfície nessas conversas. André

Para André, o filme toca nestes pontos de dor com muita precisão. "O que a gente faz com a repulsa, com o nojo, com a vergonha, a repulsa, a culpa? O filme é tão curto e a gente tem esses afetos menos "bonzinhos". Menos de pontas arredondadas. Não é só uma história de amor. Até porque quando a gente fala de homens gays (o Lucas, meu sócio, e eu), a gente também fala de um desejo que é construído em cima da repulsa, da vergonha, do armário, do que é escondido E tudo isso faz parte das subjetividades", completa o psicanalista.

Thiago Stivaletti: "Eu adorei que André comenta que o curta faz com que a gente veja os sentimentos menos bonzinhos, que é tudo que a psicanálise adora. Eu, que estou estudando psicanálise, estou me formando, e isso é tudo que a psicanálise ama. E o cinema também, o bom cinema. Um bom cineasta como Almodóvar revira a questão do desejo de um jeito muito mais maduro que Hollywood".