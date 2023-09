Nesta nova temporada, Carmy e a equipe do restaurante lutam dia a dia para reabrir o restaurante com uma nova proposta e, aliás, com o nome de "The Bear". "E nesta temporada, como se fosse uma nave mãe, no episódio 6, com cerca de uma hora (o dobro dos outros episódios), em que a gente acompanha o Natal da família Berzatto cerca de cinco anos antes. A gente descobre a mãe desta família, Donna, vivida por Jamie Lee Curtis. Parece um daqueles filmes de Natal que a gente já viu tantas vezes no cinema", comenta Thiago.

Flavia acrescenta que lembra outro clássico do cinema italiano, "Parente é Serpente", também de Mario Monicelli, entre outros filmes que trazem famílias que se amam, mas que são disfuncionais e neuróticas. "É um grande quebra-pau de família no qual a gente vê toda a problemática gigantesca desta família em um episódio de tirar o fôlego, que os fãs de séries certamente vão incluir na lista de grandes episódios do ano", completou Thiago.

"O Emmy tem a categoria de Melhor Episódio. Este com certeza vai estar pelo menos indicado. Este episódio funciona por si só. Depois vai haver referências nos episódios seguintes que dialogam com este sexto episódio, mas, quem já viu a primeira temporada pode até assistir a este primeiro que vai funcionar bem como um longa-metragem à parte", analisou Flavia. (ouça no minuto 5: 30).

Entre outros breves destaques, a terceira temporada de "The Morning Show", que já está em cartaz na Apple TV+. Estrelada por Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, a nova temporada traz um novo personagem vivido por um dos atores mais queridos dos fãs de séries, Jon Hamm (de "Mad Man"), no papel de um bilionário que investe tanto em foguetes e na corrida ao espaço quanto está de olho na indústria da mídia e, claro, na rede UBA. (ouça em 29:10).

Nos cinemas, um clássico volta às telas. Muito antes de "Parasita", "Oldboy" abriu as portas do cinema coreano para o mundo. O clássico de Park Chan-wook retorna aos cinemas 20 anos depois. Relembramos a grande estreia do filme em Cannes, e a Palma de Ouro perdida na escolha de Tarantino (31:26).

"Foi um filme que já estreou muito estourado em Cannes, começou a bombar em seguida no mundo inteiro. Ele sai 20 anos depois da prisão, onde passou este tempo todo sem nem saber o porquê. Sai e quer se vingar a qualquer custo. É um dos grandes filmes do cinema contemporâneo", observo Thiago.