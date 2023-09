Filmado com linguagem simples e inteligente, "Pérola" é carregado de afeto. É uma história, acima de tudo, sobre o reencontro de uma mãe e seu filho, com conflitos e sonhos traduzidos na construção de uma piscina no quintal de casa. Um retrato de uma família comum, que briga, faz as pazes, comemora, chora e segue cheia de histórias.

Ainda nos cinemas

Um dos melhores documentários do ano narra a criação de um dos maiores álbuns da história da MPB: "Elis & Tom - Só Tinha de Ser Com Você", de Roberto de Oliveira, nos cinemas.

O filme, com distribuição da O2 Play, traz cenas dos bastidores da gravação do disco que ocorreu em Los Angeles, em 1974, revelando todo o contexto antes e, principalmente, durante, o encontro histórico entre Elis e Tom.

Além disso, traz também entrevistas atuais com músicos que participaram da gravação, como César Camargo Mariano e o próprio Roberto de Oliveira, que era empresário da cantora na época.

"Quase 50 anos depois, é um privilégio poder não só ver finalmente as imagens, mas também entender melhor o contexto em que esta obra-prima nasceu. É um filme que resolve muito bem várias questões de narrativa, o que valoriza o material, contextualiza e nos conta mais sobre a importância do encontro tanto para Elis e Tom como para a música não só do Brasil, mas do mundo", analisa Flavia.