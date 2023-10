Felipe Neto sobre Sheherazade na Fazenda: 'Triste que esteja participando'

Felipe Neto elogiou a trajetória de Rachel Sheherazade e comentou sobre sua atuação em A Fazenda 15 (Record).

No X (antigo Twitter), o youtuber confessou que assistiu a alguns trechos do reality rural e associou a jornalista a uma professora.

Gente, desculpa, eu nunca vi A Fazenda…



Fui ver 3 ceninhas da Sherazade e ela tava tendo q explicar pros outros o q significavam expressões absolutamente simples. E sendo acusada de "falar difícil".



Parece q botaram uma professora no meio de turma do fundão do 4° ano primário.